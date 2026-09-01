Intervistato ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', Davide Ancelotti ha risposto ad una domanda sulla possibilità di allenare il Milan. Il figlio di 'Re Carlo' e attuale tecnico del Lille ha affrontato anche antri temi: dai retroscena sul padre alla sfida contro la Roma in Champions League.

Milan, l'intervista a Davide Ancelotti

"Sono sempre stato vicino a mio padre già dai primi tempi, quando mi portava a Milanello nei primi anni Novanta, era ancora giocatore. Ho avuto la fortuna di averlo sempre vicino, nonostante il suo lavoro. Mi ha dato la possibilità di vivere questi spogliatoi pieni di grandi campioni”.

Le piacerebbe allenare il Milan un giorno?

“Allenare il Milan un giorno? Di sogni ce ne sono tanti. Rimango con i piedi per terra. Il mio sogno lo sto già vivendo, allenando una squadra giovane che può dare fastidio a tutti".

Il punto di forza di papà Carlo

"La più grande forza di mio padre è stata quella di sapersi adattare ai giocatori che aveva e di evolversi insieme al gioco. Questo è il suo più grande insegnamento. L'allenatore deve essere una figura camaleontica".

Il 'messaggio' alla Roma in vista della Champions

"Roma è una città speciale per me. Sarà una partita importante, l'obiettivo è qualificarci ai playoff: daremo battaglia".

ha iniziato svelando alcuni retroscena della sua infanzia, sempre al fianco disin dai tempi in cui era ancora un giocatore delSuccessivamente,ha risposto così alla domandaTornando aDavide ha spiegato quali sono le migliori qualità dell'allenatore e cosa ha appreso dai suoi insegnamenti:Per concludere,ha commentato lafissata per il 27 gennaio 2027 alle ore 21:00 nella cornice dello 'Stadio Olimpico':