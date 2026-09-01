Dal rapporto con papà Carlo ai sogni di sedere sulla panchina del Milan: l'intervista a Davide Ancelotti, allenatore del Lille
Stadio, San Siro: lavori per il nuovo impianto. Ecco cosa cambia
Intervistato ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', Davide Ancelotti ha risposto ad una domanda sulla possibilità di allenare il Milan. Il figlio di 'Re Carlo' e attuale tecnico del Lille ha affrontato anche antri temi: dai retroscena sul padre alla sfida contro la Roma in Champions League.
Milan, l'intervista a Davide AncelottiDavide Ancelotti ha iniziato svelando alcuni retroscena della sua infanzia, sempre al fianco di papà Carlo sin dai tempi in cui era ancora un giocatore del Milan.
"Sono sempre stato vicino a mio padre già dai primi tempi, quando mi portava a Milanello nei primi anni Novanta, era ancora giocatore. Ho avuto la fortuna di averlo sempre vicino, nonostante il suo lavoro. Mi ha dato la possibilità di vivere questi spogliatoi pieni di grandi campioni”.
Le piacerebbe allenare il Milan un giorno?Successivamente, Ancelotti ha risposto così alla domanda "Le piacerebbe allenare il Milan un giorno?":
“Allenare il Milan un giorno? Di sogni ce ne sono tanti. Rimango con i piedi per terra. Il mio sogno lo sto già vivendo, allenando una squadra giovane che può dare fastidio a tutti".
Il punto di forza di papà CarloTornando a papà Carlo, Davide ha spiegato quali sono le migliori qualità dell'Ancelotti allenatore e cosa ha appreso dai suoi insegnamenti:
"La più grande forza di mio padre è stata quella di sapersi adattare ai giocatori che aveva e di evolversi insieme al gioco. Questo è il suo più grande insegnamento. L'allenatore deve essere una figura camaleontica".
Il 'messaggio' alla Roma in vista della ChampionsPer concludere, Ancelotti ha commentato la sfida contro la Roma in Champions League, fissata per il 27 gennaio 2027 alle ore 21:00 nella cornice dello 'Stadio Olimpico':
"Roma è una città speciale per me. Sarà una partita importante, l'obiettivo è qualificarci ai playoff: daremo battaglia".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Clamoroso retroscena di mercato: il Milan era a un passo da Gonçalo Inácio. I dettagli
Allenamenti
Dribbling secco su Saelemaekers e non solo: ecco il primo giorno di Hutchinson a Milanello
News Calciomercato
Tomori, colpo di scena: niente cessione. Amorim lo reintegra nel Milan
Editoriali e Analisi
Calciomercato, dalla certezza Gonçalo Ramos al mistero Hutchinson: il pagellone di tutti gli acquisti del Milan
News Calciomercato
Youssouf Fofana, altro colpo di scena: ufficiale il prestito al Siviglia
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti