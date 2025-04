Cristiano Ronaldo verso il rinnovo con l’Al Nassr: niente Europa, ma sogna i 1000 gol

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco anche a 40 anni compiuti. Mentre il suo contratto con l’Al Nassr di Stefano Pioli, ex Milan, scadrà ufficialmente il prossimo 30 giugno, nelle ultime settimane si erano intensificati i dubbi su una sua possibile partenza dall'Arabia Saudita. Alcune voci, infatti, avevano ipotizzato un clamoroso ritorno in Europa o addirittura un trasferimento in un club partecipante al nuovo Mondiale per Club.