Milan, dal rebus Saelemaekers a Kean: ecco la squadra perfetta per Allegri

Milan, quale squadra per Allegri? Dall'importanza di Saelemaekers a una punta... come Kean — In porta non ci sono dubbi. Mike Maignan rimane una sicurezza nonostante una stagione con alcuni alti e bassi. La difesa a tre potrebbe trovare conferma e continuità, dato che alcuni giocatori rossoneri appaiono perfetti per tale sistema. Con Allegri, il futuro di Fikayo Tomori potrebbe continuare ad essere rossonero, così come quello di Kyle Walker, pedina di esperienza sempre utile, e Malick Thiaw. I dubbi, però, rimangono su Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo ha sicuramente alzato l'asticella delle sue prestazioni, ma senza la Champions League il Milan potrebbe essere costretto a una cessione forzata.

Anche a centrocampo, nella zona centrale, di dubbi ce ne sono pochi. Reijnders e Fofana sono insostituibili e bisognerà capire quali saranno i piani per Musah e Bondo. Il secondo non sta deludendo e potrebbe essere un perfetto vice, mentre il primo è bersagliato dai tifosi dopo alcune prestazioni, e sostituzioni anticipate, che lasciano perplessi sull'investimento fatto ormai due estati fa. Sulle fasce, poi, si apre un interrogativo importante: cosa succederà con Alexis Saelemaekers?

L'esterno belga sarebbe perfetto per il 3-4-3 di questo Milan e con Jimenez comporrebbe una coppia molto affidabile. Tuttavia, ci sarà da capire cosa vorrà fare la Roma, che parrebbe intenzionata a tenerlo, e quanto verrà offerto al club rossonero. A sinistra, infine, la certezza rimane Theo Hernandez, sempre che non venga ceduto...

Concludiamo con l'attacco. Rafael Leao e Christian Pulisic sono due delle 4 pedine su cui costruire il nuovo Milan, ma il rebus sta più avanti: sul centravanti. I 40 milioni di euro spesi a gennaio per Santiago Gimenez non dovrebbero lasciare dubbi, ma le prestazioni dell'attaccante messicano non sono esattamente quelle sperate. Il classe 2001 ha bisogno di altro tempo per adattarsi al calcio italiano e questo rush finale dirà molto su quello che sarà il suo futuro.

Eppure, come riportato da SportMediaset, la prima richiesta di Massimiliano Allegri potrebbe portare il nome di Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina è il prototipo di attaccante giusto per il tecnico livornese ma se il Milan vorrà provare a ingaggiarlo dovrà affrontare le ingenti richieste del club Viola. LEGGI ANCHE: Milan, non si investiva in modo intelligente? Tanti soldi spesi e pessimi risultati: il dato >>>