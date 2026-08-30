Cessioni Milan, Fofana decide oggi la sua prossima squadra: ecco i dettagli

Youssouf Fofana è ormai a un passo dall'addio al Milan: tante opzioni aperte per il mediano rossonero. Oggi dovrebbe arrivare la scelta finale

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Leão in partenza: "Auguro il meglio al Milan. Grazie ai tifosi" | PM Video

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Altro calciatore che potrebbe presto lasciare il Milan è Youssouf Fofana: il mediano francese è stato messo fuori progetto con Ruben Amorim che ha scelto altri giocatori per comporre il suo centrocampo.

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per scoprire il destino dell'ex Monaco: come riportato dal giornalista Matteo Moretto in giornata è attesa la decisione finale di Youssouf Fofana sul suo futuro. Ci sono, infatti, diverse opzioni sul tavolo: non il Betis Siviglia o la Juventus, ma occhio al Galatasaray e le squadre di Premier League.

Sceglierà il calciatore la sua destinazione con l'operazione che si dovrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto. Il 27enne ex Monaco ha un contratto da 3 milioni all'anno fino al 2029 e può essere una soluzione last minute per molte squadre.

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Il piano esuberi di Cardinale: il rischio bilancio e il caso Tomori

Come ribadito dallo stesso Ruben Amorim, non c'è in programma la possibilità di reintegrare i calciatori messi fuori rosa come lo stesso Fofana. Per questo il Milan vuole evitare il rischio di trovarsi ancora a bilancio lo stipendio del francese.

Dei calciatori fuori rosa, l'unico che potrebbe davvero restare è Fikayo Tomori: il difensore inglese, in scadenza a giugno 2027, potrebbe restare sotto contratto almeno fino a gennaio. Vedremo se ci sarà una squadra interessata. C'è tempo fino al primo settembre.

I quattro mediani di Ruben Amorim dopo l'addio di Fofana

Con l'addio di Fofana, la mediana di Amorim per questa stagione dovrebbe essere composta in questo modo:
  • Modric: il regista titolare ed esperto del reparto
  • Musah: il mediano titolare più dinamico e fisico della rosa
  • Jashari: la prima alternativa di qualità in cabina di regia
  • Comotto: il giovane talento del vivaio pronto a crescere

Rabiot, in queste prime partite, ha giocato come trequartista. Fofana ha avuto tanti alti e bassi nella sua avventura in rossonero anche se ha le caratteristiche per giocare da mediano nel centrocampo a due del Milan. Evidentemente Amorim ha altre idee.

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