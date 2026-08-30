Cessioni Milan, Fofana decide oggi la sua prossima squadra: ecco i dettagli

Youssouf Fofana è ormai a un passo dall'addio al Milan: tante opzioni aperte per il mediano rossonero. Oggi dovrebbe arrivare la scelta finale
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Altro calciatore che potrebbe presto lasciare il Milan è Youssouf Fofana: il mediano francese è stato messo fuori progetto con Ruben Amorim che ha scelto altri giocatori per comporre il suo centrocampo.
Sceglierà il calciatore la sua destinazione con l'operazione che si dovrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto. Il 27enne ex Monaco ha un contratto da 3 milioni all'anno fino al 2029 e può essere una soluzione last minute per molte squadre.
Il piano esuberi di Cardinale: il rischio bilancio e il caso TomoriCome ribadito dallo stesso Ruben Amorim, non c'è in programma la possibilità di reintegrare i calciatori messi fuori rosa come lo stesso Fofana. Per questo il Milan vuole evitare il rischio di trovarsi ancora a bilancio lo stipendio del francese.
Dei calciatori fuori rosa, l'unico che potrebbe davvero restare è Fikayo Tomori: il difensore inglese, in scadenza a giugno 2027, potrebbe restare sotto contratto almeno fino a gennaio. Vedremo se ci sarà una squadra interessata. C'è tempo fino al primo settembre.
I quattro mediani di Ruben Amorim dopo l'addio di FofanaCon l'addio di Fofana, la mediana di Amorim per questa stagione dovrebbe essere composta in questo modo:
- Modric: il regista titolare ed esperto del reparto
- Musah: il mediano titolare più dinamico e fisico della rosa
- Jashari: la prima alternativa di qualità in cabina di regia
- Comotto: il giovane talento del vivaio pronto a crescere
Rabiot, in queste prime partite, ha giocato come trequartista. Fofana ha avuto tanti alti e bassi nella sua avventura in rossonero anche se ha le caratteristiche per giocare da mediano nel centrocampo a due del Milan. Evidentemente Amorim ha altre idee.
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