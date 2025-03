"No. Al momento no". Così su una possibile cessione imminente del Milan, ma Festa continua e aggiunge: "Ma quello che si dice in ambienti finanziari è che sarà prima Cardinale a vendere il Milan e dopo Oaktree a cedere l 'Inter". Altra domanda se ci sarebbe un possibile interesse arabo. Ecco la risposta del giornalista.

"Le proprietà americane ad oggi sono state fallimentari nella Serie A. Una logica diversa di sport e troppe alchimie finanziarie. Si sono dimostrate vincenti solo quando hanno delegato a manager italiani di emanazione calcistica e non finanziaria: vedi Maldini e ora Marotta".