In queste ore, in particolare, 'La Gazzetta dello Sport' si è esposta molto sul nome di Paratici quale prossimo direttore sportivo del Milan, ma il giornalista sportivo Nicolò Schira, in un post pubblicato questa mattina sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', ha riferito, di fatto, di una frenata dei rossoneri sul dirigente piacentino.

"Il nome di Fabio Paratici, nonostante il battage mediatico degli ultimi giorni, non convince del tutto in casa Milan per via della squalifica relativa alle plusvalenze (scade il 20 giugno) e il non poter essere operativo subito. Per RedBird questione reputation non affatto secondaria", il commento di Schira. Furlani virerà su un altro profilo? Lo scopriremo presto.