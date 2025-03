Con la doppia semifinale di Coppa Italia ancora piuttosto lontana (mercoledì 2 aprile la partita di andata) e con una rincorsa alla zona Champions League più che mai complicata, è quasi ovvio che l'attenzione dei tifosi del Milan sia per lo più focalizzata sul calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Tanti cambiamenti avverranno in casa rossonera, dalla dirigenza all'allenatore, passando, naturalmente, per il parco giocatori. L'obiettivo dovrà essere quello di tornare immediatamente competitivi per vincere lo Scudetto in Italia. PROSSIMA SCHEDA