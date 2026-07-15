Il futuro di Nicolò Zaniolo all'Udinese è nuovamente in bilico. L'attaccante, infatti, continua a vivere un periodo piuttosto complicato con il club bianconero dopo il riscatto dal Galatasaray. Sullo sfondo, sempre attento alle 'occasioni', spunta nuovamente il Milan. Al momento, però, non esistono delle vere e proprie trattative, ma il club di via Aldo Rossi segue molto bene la vicenda.

Milan, ipotesi Zaniolo?

Le tensioni tra club e calciatore ormai sono ben note, e non intendono fermarsi. Dopo il riscatto dalla squadra turca, il principale ostacolo è rappresentato dalla struttura economica del nuovo contratto. L'accordo, infatti, precede un ingaggio da 1,8 milioni a stagione, ma circa 300 mila euro nono legati al raggiungimento di alcuni bonus. Proprio per questo, il calciatore si sarebbe stizzito.

Nel frattempo però, Zaniolo continua a non allenarsi in gruppo, giustificato da un certificato medico. L'agente del calciatore, Vigorelli, punta ad ottenere un incremento della parte fissa. L'udinese aveva già ritoccato l'offerta, passando da 1,3 a 1,5 milioni, sempre con la stessa scadenza (2029). Nelle prossime ore, però, è previsto un nuovo incontro per cercare di trovare un'intesa definitiva: sarà rinnovo o addio?