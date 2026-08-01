Il Monza punta Filippo Terracciano su indicazione di Ivan Juric: il Milan valuta la partenza, ma prima ci sono almeno due fattori da valutare
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Terminato il prestito alla Cremonese, Filippo Terracciano ha fatto ritorno al Milan. Il giocatore ha chiuso l’esperienza in grigiorosso con 2 gol in 30 presenze, giocando da braccetto in una difesa a tre. Come riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sulle tracce del classe 2003 si starebbe muovendo il Monza, neo-promosso in Serie A e alla ricerca di calciatori che conoscano la categoria.
Calciomercato Milan, il Monza punta TerraccianoA spingere per l'acquisto del classe 2003 sarebbe il tecnico del Monza Ivan Juric, che ha già allenato il difensore ai tempi dell'Hellas Verona. La società brianzola è alla ricerca di un braccetto destro e intende accelerare le trattative nei prossimi giorni. La formula dell'operazione potrebbe essere la stessa adottata un anno fa con la Cremonese: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza.
La posizione del MilanTerracciano si trova attualmente in Australia con la squadra per la tournée estiva. Rúben Amorim lo ha impiegato nel secondo tempo dell’amichevole contro il Celtic per valutarne le caratteristiche. Lo scenario più probabile resta la cessione, ma, secondo la ‘Rosea', l'addio non sarebbe così scontato. Il tecnico portoghese apprezzerebbe la duttilità del giocatore, in grado di schierarlo come braccetto, terzino su entrambe le fasce o centrocampista. E poi resta il nodo liste UEFA.
Il nodo liste UEFAIl regolamento UEFA prevede delle regole strettissime per quanto riguarda le liste:
- Almeno 4 giocatori formati nel settore giovanile del club
- Almeno 4 giocatori formati in vivai nazionali
Il Milan non dispone di un numero elevato di calciatori formati nel vivaio nazionale all'interno della rosa attuale. In quest'ottica, la presenza di Terracciano, cresciuto nel settore giovanile del Verona, garantirebbe la copertura dei requisiti richiesti dai regolamenti UEFA. Questo potrebbe spingere la dirigenza rossonera a valutare con cautela le evoluzioni della trattativa.
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