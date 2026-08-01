Terminato il prestito alla Cremonese, Filippo Terracciano ha fatto ritorno al Milan. Il giocatore ha chiuso l’esperienza in grigiorosso con 2 gol in 30 presenze, giocando da braccetto in una difesa a tre. Come riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sulle tracce del classe 2003 si starebbe muovendo il Monza, neo-promosso in Serie A e alla ricerca di calciatori che conoscano la categoria.

Calciomercato Milan, il Monza punta Terracciano

La posizione del Milan

Il nodo liste UEFA

Almeno 4 giocatori formati nel settore giovanile del club

Almeno 4 giocatori formati in vivai nazionali

A spingere per l'acquisto del classe 2003 sarebbe il tecnico del Monza, che ha già allenato il difensore ai tempi dell'La società brianzola è alla ricerca di un braccetto destro e intende accelerare le trattative nei prossimi giorni. La formula dell'operazione potrebbe essere la stessa adottata un anno fa con la Cremonese:si trova attualmente incon la squadra per la tournée estiva.lo ha impiegato nel secondo tempo dell’amichevole contro il Celtic per valutarne le caratteristiche. Lo scenario più probabile resta la cessione, ma, secondo la ‘Rosea', l'addio non sarebbe così scontato. Il tecnico portoghese apprezzerebbe la duttilità del giocatore, in grado di schierarlo come braccetto, terzino su entrambe le fasce o centrocampista. E poi restaIl regolamentoprevede delle regole strettissime per quanto riguarda le liste:

Il Milan non dispone di un numero elevato di calciatori formati nel vivaio nazionale all'interno della rosa attuale. In quest'ottica, la presenza di Terracciano, cresciuto nel settore giovanile del Verona, garantirebbe la copertura dei requisiti richiesti dai regolamenti UEFA. Questo potrebbe spingere la dirigenza rossonera a valutare con cautela le evoluzioni della trattativa.