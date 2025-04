Calciomercato, Tonali nel mirino del Real Madrid: individuato l’erede di Kroos?

Le qualità di Tonali, già ammirate in Serie A con la maglia del Milan e confermate in Premier League , non sono passate inosservate. Il centrocampista italiano, legato al Newcastle fino al 2028, è considerato un elemento chiave per il futuro del club inglese, ma il fascino di una squadra come il Real Madrid potrebbe rappresentare una tentazione difficile da ignorare.

Anche la Juventus resta sullo sfondo, con il desiderio di riportare Tonali in Italia. Tuttavia, la concorrenza del Real Madrid, con il "benestare" di un tecnico come Ancelotti, potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per i bianconeri. Il futuro di Tonali si prospetta quindi come uno dei temi caldi del prossimo calciomercato: tra la centralità nel progetto del Newcastle, il richiamo della Serie A e la suggestione del Real Madrid, il centrocampista italiano si trova di fronte a un bivio cruciale per la sua carriera. Le prossime settimane potrebbero svelare se il consiglio di Ancelotti troverà terreno fertile nella dirigenza merengue, aprendo scenari inattesi per il futuro di uno dei talenti più brillanti del calcio italiano.