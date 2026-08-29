Stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio account X, il Cagliari avrebbe effettuato un tentativo last minute per Francesco Camarda. Dopo la recente uscita di Sebastiano Esposito, passato al Sassuolo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro, la società sarda è alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Gennaro Borrelli e Kevin Carlos. La risposta del Milan, però, è stata brutale.

Calciomercato, il Cagliari ci prova per Camarda: la risposta del Milan

"Sappiamo che Camarda ha bisogno di tempo, ma anche di spazio. Da allenatore credo in lui e voglio trovarmi nella situazione in cui non ho altre opzioni oltre a Camarda, aiuterà me e la sua crescita. Quando ti senti importante è più facile. Avrà spazio per giocare e credo fermamente in lui. Ci sarà, deve sapere che gioca al Milan e bisogna vincere, nonostante la giovane età. Ci vuole tempo, anche da parte vostra".

Come riferito dal giornalista di 'Sportitalia',Ruben Amorim considera il classe 2008 una pedina importante per il proprio sistema di gioco, come spiegato nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia: