Nelle ultime ore, alcune voci dall'Inghilterra e dall'Italia accostavano insistentemente il nome di John Stones al Milan. Il contratto in scadenza con il Manchester City del centrale inglese classe 1994 facevano pensare ad un potenziale colpo a parametro zero. Tuttavia, secondo Matteo Moretto, il giocatore non rientrerebbe nei piani del club rossonero.

I numeri di Stones al Manchester City

Calciomercato Milan, le parole di Moretto su Stones

“Si parla con insistenza anche di John Stones. Il centrale inglese ha 32 anni e si svincolerà a costo zero dal Manchester City. Ad oggi, però, il suo nome non mi risulta nella lista dei difensori seguiti dal Milan”

I veri obiettivi del Milan per la difesa

Gonçalo Inácio (Sporting): classe 2001

(Sporting): classe 2001 Tiago Gabriel (Lecce): classe 2004

(Lecce): classe 2004 António Silva (Benfica): classe 2003

(Benfica): classe 2003 Lisandro Martinez (Manchester United): classe 1998

Nella stagione appena terminata, il difensore ha collezionato appenacon la maglia dei 'Citizens'. I frequentinelle ultime due stagioni lo hanno costretto a saltare un totale di. La sensazione, è che il giocatore non offra più le garanzie di qualche anno fa, quando Guardiola lo aveva trasformato in un centrale moderno in grado di fare la differenza anche in fase di possesso. Inoltre, in Inghilterrapercepisce un ingaggio dail Milan potrebbe offrirne al massimo la metà, anche se al momento sembra più orientato su altri profiliQueste le parole disulle indiscrezioni che accostanoalIn questo momento, i giocatori in cima alla lista delper rinforzare il pacchetto arretrato rispondono ad un identikit più futuribile rispetto a quello di

Moretto ha spiegato anche che i rossoneri non prenderanno il nuovo centrale in tempi brevi. Prima, Amorim vuole valutare i difensori già presenti in rosa. Il tecnico deciderà su chi puntare e, solo dopo aver gestito le cessioni, il club affonderà il colpo in entrata.