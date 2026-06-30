L'esperto di calciomercato Matteo Moretto si è espresso sulle indiscrezioni che accostano il difensore inglese John Stones al Milan: queste le sue parole
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Nelle ultime ore, alcune voci dall'Inghilterra e dall'Italia accostavano insistentemente il nome di John Stones al Milan. Il contratto in scadenza con il Manchester City del centrale inglese classe 1994 facevano pensare ad un potenziale colpo a parametro zero. Tuttavia, secondo Matteo Moretto, il giocatore non rientrerebbe nei piani del club rossonero.
I numeri di Stones al Manchester CityNella stagione appena terminata, il difensore ha collezionato appena 1.144 minuti di gioco in 18 presenze con la maglia dei 'Citizens'. I frequenti problemi muscolari nelle ultime due stagioni lo hanno costretto a saltare un totale di 58 partite. La sensazione, è che il giocatore non offra più le garanzie di qualche anno fa, quando Guardiola lo aveva trasformato in un centrale moderno in grado di fare la differenza anche in fase di possesso. Inoltre, in Inghilterra Stones percepisce un ingaggio da 8,4 milioni di euro netti a stagione: il Milan potrebbe offrirne al massimo la metà, anche se al momento sembra più orientato su altri profili
Calciomercato Milan, le parole di Moretto su StonesQueste le parole di Moretto sulle indiscrezioni che accostano John Stones al Milan:
“Si parla con insistenza anche di John Stones. Il centrale inglese ha 32 anni e si svincolerà a costo zero dal Manchester City. Ad oggi, però, il suo nome non mi risulta nella lista dei difensori seguiti dal Milan”
I veri obiettivi del Milan per la difesaIn questo momento, i giocatori in cima alla lista del Milan per rinforzare il pacchetto arretrato rispondono ad un identikit più futuribile rispetto a quello di Stones:
- Gonçalo Inácio (Sporting): classe 2001
- Tiago Gabriel (Lecce): classe 2004
- António Silva (Benfica): classe 2003
- Lisandro Martinez (Manchester United): classe 1998
Moretto ha spiegato anche che i rossoneri non prenderanno il nuovo centrale in tempi brevi. Prima, Amorim vuole valutare i difensori già presenti in rosa. Il tecnico deciderà su chi puntare e, solo dopo aver gestito le cessioni, il club affonderà il colpo in entrata.
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