In casa Udinese si respira un ambiente non proprio roseo, il tutto a causa del caso Nicolò Zaniolo. Come vi avevamo riferito nel pomeriggio, il calciatore ha deciso di non presentarsi agli allenamenti dei bianconeri. In queste ore, inoltre, sarebbe in programma un incontro tra l'agente del calciatore e il club friulano per provare a trovare un accordo, ma la distanza non è facile da colmare.

Milan, incontro con l'agente di Zaniolo

Come riferito precedentemente, il club bianconero sarebbe fermo a 1,5 milioni di euro netti a stagione, mentre l'ex attaccante giallorosso vorrebbe almenoa causa delle ottime prestazioni dell'ultima stagione. al momento, però, manca l'accordo tra le parti e non è da escludere una sua cessione.

Sono diversi i club che stanno monitorando la situazione e, tra questi, spunta anche il Milan di Amorim, ma non è tutto. Nella giornata di ieri, il club rossonero avrebbe incontrato l'agente di Zaniolo, Vigorelli, il quale avrebbe aggiornato la dirigenza rossonera delle condizioni per arrivare all'acquisto dell'attaccante. I rossoneri, secondo Sportmediaset.it, al momento sembrerebbero in pole position, davanti a Juventus e Bologna.