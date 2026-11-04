Intervenuto su time2play.com, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha voluto spendere alcune parole su quello che sarà il mercato del Milan di Amorim
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Il Milan si prepara ad un mercato di gennaio molto ma molto intenso. La dirigenza del diavolo è al lavoro per individuare i rinforzi che andranno a completare la rosa di Amorim, con un'attenzione particolare al reparto difensivo. Un intervento che, secondo Fabrizio Romano, era già nei programmi del club durante la scorsa estate, senza però che si riuscisse a concretizzare entro la chiusura del.
I possibili colpi legati al mercato rossoneroIntervenuto microfoni di time2play.com il giornalista ed esperto di mercato ha voluto fare il punto sulle strategie del Milan, anticipando quelli che potrebbero essere possibili i movimenti in vista della riapertura del calciomercato:
"Sarà un gennaio movimentato: il difensore poteva e doveva arrivare a fine agosto, non ci sono stati tempi e modalità, il Milan ha reintegrato Tomori ma a gennaio almeno un rinforzo in difesa è già previsto. "
Per quanto riguarda i profili seguiti, il nome in cima alle preferenze della dirigenza rossonera rimane comunque quello di Goncalo Inacio, difensore dello Sporting già seguito in estate dai rossoneri. La società però non vuole limitarsi ad un'unica pista, e avrebbe individuato altre alternative, tra cui Sylla dell’Union St Gilloise:
"Il preferito da giugno è Gonçalo Inacio dello Sporting, ma il Milan ha almeno altre tre opzioni in lista e intanto ha mandato ad osservare di recente anche Sylla dell’Union St Gilloise"
I pensieri del Milan però potrebbero anche estendersi su altri reparti, tra cui quell'offensivo. Romano, infatti, non esclude la possibilità che il club deciderà di aggiungere un'alternativa a Goncalo Ramos, così da permettere all'attaccante di rifiatare durante la stagione. Molto ovviamente dipenderà dalle opportunità che darà il mercato.
Una questione da tenere in considerazione è anche quella legata al futuro del giovane Francesco Camarda, sul quale il club farà le proprie valutazioni nel corso delle prossime settimane:
"Attenzione all’attacco, dove un’alternativa in più per far rifiatare Gonçalo Ramos non va esclusa se si presentasse l’occasione giusta. Le valutazioni su Camarda saranno fatte nelle prossime settimane, ma il Milan esplora il mercato e continuerà a stupire."
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