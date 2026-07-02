Christian Pulisic è intoccabile. Nonostante le forti sirene provenienti dalla Premier League legate all'interesse forte del Liverpool, che ha individuato nell'americano l'erede perfetto per il post Salah, il futuro del numero 11 rossonero sarà ancora a Milano. A fare il punto della situazione ci ha pensato l'esperto di mercato Fabrizio Romano che, attraverso i propri canali social, ha svelato quali siano i piano della dirigenza rossonera.

Milan, Pulisic al Liverpool? Parla Roman

"Il Milan conta assolutamente su Christian Pulisic. E' una scelta tecnica, sportiva, ma anche di immagine per la proprietà americana e per lo stesso Gerry Cardinale. Quindi l'idea del Milan è di andare avanti con Pulisic. Chiaramente i rossoneri dovranno parlare con lui anche del suo contatto, ma solo dopo il Mondiale perchè l'attaccante non vuole essere distratto da nessuna voce sul suo futuro. La sua testa è solo sul campo, ma sicuramente dopo il Mondiale parlerà con Amorim e con i nuovi dirigenti del Milan per tracciare le linee sul suo futuro".

Pulisic, infatti, rappresenta l'anello che collega i risultati sul campo e l'espansione del brand Milan negli States, asse fondamentale per la visione commerciale che ha Redbird. Se il numero 11 rossonero è considerato il pilastro del Diavolo, il sacrificato per far cassa sarà proprio Rafael Leao. Il portoghese, infatti, s emergerebbe essere il candidato numero uno a lasciare Milanello dopo ben 7 lunghissime stagioni, costellate da successi ma anche fortissime critiche:

"Christian Pulisic è parte del progetto Milan anche nei nuovi piani di Gerry Cardinale. È Rafa Leão l’indiziato a partire, più di Capitan America che parlerá di futuro in generale col Milan dopo il Mondiale ma per il Diavolo è pedina importante"

Il rinnovo di Pulisic

In questa totale fiducia, il capitolo legato al prolungamento di contratto dell'americano con i rossoneri non viene vissuto come una vera e propria emergenza di mercato, bensì come valore aggiunto per il progetto.Blindare un top player nel pieno della sua maturità calcistica consentirò al Milan di pianificare in prossimi anni con una certezza assoluta, aumentando anche il patrimonio del club.

La pianificazione del nuovo corso, perciò, continuerò a seguire una linea temporale precisa. L'attaccante, attualmente è focalizzato sul Mondiale e ha preferito congelare ogni discorso per non avere delle distrazioni provenienti da fuori campo durante il torneo. La società, infatti, ha recepito il messaggio, sposando la scelta del numero 11: i dialoghi tra l'entourage e la dirigenza rossonera, perciò, partiranno appena terminato il Mondiale.