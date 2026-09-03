Retroscena sulle ultime ore di mercato: il Milan ha fatto un tentativo per Scalvini

Il Torino abbraccia nuovamente Ricardo Rodriguez, ex Milan. E' arrivata l'ufficialità del ritorno sotto la Mole del terzino svizzero che, dopo la parentesi in Liga al servizio del Real Betis, avventura durata due stagioni, ha scelto di far ritorno in Serie A, campionato che conosce molto bene.

Ex Milan, Rodriguez torna in Serie A

Come confermato dal club granata, il classe '92 ha firmato un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2027. Per il difensore si tratta di un ritorno a casa in un ambiente già vissuto, ma con delle dinamiche totalmente differenti. A Torino,ritroverà: i due sono stati compagni di squadra al Milan per due stagioni, prima del ritiro del calciatore italiano, ma questa volta si incroceranno on ruoli ben differenti, uno in campo e uno in panchina.

L'esperienza in Italia dello svizzero era iniziata proprio con la maglia del Milan, vestita dal 2017 al 2020 per un totale di circa 93 presenze, 4 gol e 5 assist. Ora, grazie anche all'esperienza accumulata in Spagna, è pronto a rimettersi in gioco in un campionato molto complesso.