Calciomercato, Rashford ufficiale all’Aston Villa: il Milan lo aveva cercato

Marcus Rashford è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Aston Villa: il Milan lo aveva cercato in questa sessione invernale di calciomercato

Marcus Rashford, attaccante inglese, lascia il Manchester United e si trasferisce in prestito all'Aston Villa. Il Milan lo aveva cercato nella prima parte della sessione invernale di calciomercato, ma poi aveva deciso di dedicare lo slot da extra-comunitario a Kyle Walker. Fuori dal progetto dei Red Devils, il centravanti ha deciso di continuare la propria carriera in Premier League, abbracciando la proposta dei Villans. Ecco, dunque, il comunicato ufficiale del club inglese, pubblicato sul proprio sito.