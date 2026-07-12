Calciomercato, per Doué contatti già avviati col Milan. Può tornare anche l'Inter: il motivo

I problemi fisici di Khalaili riaprono il mercato dell'Inter. Derby con il Milan per Guéla Doué dello Strasburgo: cifre e strategie
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Visti i problemi per Khalaili (non ha ottenuto l’idoneità sportiva nei test sostenuti venerdì al Coni), l'Inter potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un esterno destro. Da capire gli aggiornamenti dopo gli ulteriori esami previsti nella giornata di domani.
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Il derby di mercato: Inter e Milan su Guéla DouéIl primo profilo da prendere in considerazione come alternativa, secondo Tuttosport, è quello di Guéla Doué. Costo 35-40 milioni di euro, con l'interesse forte anche da parte del Milan, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore.
I rossoneri dovranno però trovare un accordo con lo Strasburgo che potrebbe sparare alto alla ricerca di un'asta internazionale. Attenzione anche a Rafik Belghali che costa 15 milioni e potrebbe piacere a entrambi i club di Milano.
Perché il Milan vuole Guéla DouéGuéla Doué è un profilo davvero molto interessante per il Milan: un prospetto in rampa di lancio, ma che ha già dimostrato di essere pronto per il grande salto in una squadra importante come lo è il Milan. Ricordiamo che i rossoneri lo hanno cercato già durante la scorsa sessione di calciomercato, ma poi hanno virato su un profilo più giovane ed economico come Athekame.
Ora il costo di Doué è ancora aumentato e si parla appunto di una quarantina di milioni di euro. Non un prezzo basso per un ruolo che però è nevralgico per il 3-4-2-1 di Amorim: il portoghese vuole un giocatore in grado di dare supporto e impatto in entrambe le fasi.
Le rotazioni sulle fasce per la prossima stagioneLa mappa degli esterni rossoneri prevede diverse novità nel modulo tattico:
- Saelamaekers è destinato a essere spostato sulla fascia sinistra,
- giocherà nelle stesse zone di Pulisic, che verrà anche lui trasferito a sinistra.
Per questo a destra servirà un investimento importante: il solo Athekame non basta anche solo a livello numerico, visto che i rossoneri giocheranno tre competizioni il prossimo anno. Vedremo se il Diavolo deciderà di investire davvero una cifra molto importante per Guéla Doué.
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