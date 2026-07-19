Calciomercato, niente Chelsea per Leão. Romano: "Ecco i movimenti per il portoghese"

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Rafael Leão resta ancora sul mercato, ma dovrebbe raggiungere il Milan di Amorim durante le prossime amichevoli: (qui le ultime sull'attaccante rossonero). Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato della situazione dell'esterno offensivo portoghese, svelando importanti dettagli sul suo canale YouTube:

"Oggi vi posso dire con certezza che il Chelsea non sta lavorando all'operazione Leão, anche perché ha preso Rogers in quella posizione. Io su Leão vi ricordo che per il Milan è in vendita, è in uscita".

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Le piste per Leão: no del Chelsea, resiste la Turchia

"Dall'Arabia Saudita ci sono stati già movimenti, dalla Turchia le uniche proposte scritte per il giocatore. La speranza del giocatore è che possa muoversi qualcosa dalla Premier o dalla Liga spagnola. Leão aspetta, ma saranno ore importanti a partire dalla prossima settimana per il mercato del Milan. L'uscita di Leão è fondamentale, propedeutica alle entrate".

Il tesoretto da 60 milioni e l'incastro sulla trequarti

Tolto il Chelsea dall'equazione (almeno per il momento), dove potrebbe andare il numero 10 rossonero? Romano parla delle piste vive per il portoghese:La cessione di Rafael Leão resta troppo importante per le casse rossonere:. Una cifra molto alta, che permetterebbe al club di investire in primis sulla priorità numero uno di Amorim , ovvero il trequartista.

Nkunku e Pulisic sono i due titolari nel 3-4-2-1 che il Milan schiererà in campo a partire dalla prossima stagione, ma è chiaro come l'allenatore portoghese cerchi un nuovo innesto in quel reparto. I motivi dell'assalto sulla trequarti sono legati a precisi fattori tattici:

la nuova posizione di Chukwueze come esterno a tutta fascia,

come esterno a tutta fascia, la necessità numerica di alternative di qualità per l'Europa League,

per l'Europa League, il recente mancato arrivo di Mattia Liberali, che ha scelto il Como.

Purtroppo, il prodotto del settore giovanile rossonero ha scelto il progetto del Como. Ora il Milan penserà a piazzare Leão e poi a chiudere un grande colpo per la trequarti di Amorim.