In vista del prossimo anno, Massimiliano Allegri è stato chiaro con la società: se si vuole puntare a vincere, servono innesti di spessore in ogni reparto. Non solo attacco e centrocampo(qui il nome più caldo è quello di Leon Goretzka), anche la difesa è un reparto in cui si cerca qualche nome che possa alzare il livello. Tra quelli più apprezzati dal tecnico rossonero c'è Mario Gila, difensore spagnolo in forza alla Lazio.