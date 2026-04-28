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Mercato Milan, Moretto: “Gila operazione non semplice. A breve cominceranno i contatti ufficiali con la Lazio”

Mario Gila difensore Lazio
Matteo Moretto dà importanti aggiornamenti su Mario Gila, difensore della Lazio ed obiettivo di calciomercato del Milan per il prossimo anno
Redazione

In vista del prossimo anno, Massimiliano Allegri è stato chiaro con la società: se si vuole puntare a vincere, servono innesti di spessore in ogni reparto. Non solo attacco e centrocampo(qui il nome più caldo è quello di Leon Goretzka), anche la difesa è un reparto in cui si cerca qualche nome che possa alzare il livello. Tra quelli più apprezzati dal tecnico rossonero c'è Mario Gila, difensore spagnolo in forza alla Lazio.

Ne ha parlato anche Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

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"Su Mario Gila ti dico che un calciatore della Lazio con un contratto in scadenza nel 2027, chiede un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, quindi sarebbe comunque uno dei più pagati nel Milan, rientrerebbe nello scaglione dei calciatori più pagati. Ti aggiungo un'altra notizia che il Milan, in queste settimane, inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio per Mario Gila".

Ha poi precisato che si tratta di una trattativa non semplice per tanti motivi, ma il Diavolo ci proverà seriamente per regalare il difensore a Massimiliano Allegri:

"Occhio, perché è vero, non è un'operazione semplice, sappiamo le difficoltà nel trattare con Lotito, sappiamo i rapporti un po' freddi, tra Tare e la Lazio, sappiamo che comunque su Gila c'è una grande concorrenza, l'ho sempre detto e lo ribadisco, quindi non è un'operazione facile, però il Milan parlerà presto con la Lazio per affrontare il tema Gila".

Staremo a vedere a quali sviluppi porteranno i contatti delle prossime settimane.

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