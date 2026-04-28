"Su Mario Gila ti dico che un calciatore della Lazio con un contratto in scadenza nel 2027, chiede un ingaggio importante, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, quindi sarebbe comunque uno dei più pagati nel Milan, rientrerebbe nello scaglione dei calciatori più pagati. Ti aggiungo un'altra notizia che il Milan, in queste settimane, inizierà a parlare ufficialmente con la Lazio per Mario Gila".
Ha poi precisato che si tratta di una trattativa non semplice per tanti motivi, ma il Diavolo ci proverà seriamente per regalare il difensore a Massimiliano Allegri:
"Occhio, perché è vero, non è un'operazione semplice, sappiamo le difficoltà nel trattare con Lotito, sappiamo i rapporti un po' freddi, tra Tare e la Lazio, sappiamo che comunque su Gila c'è una grande concorrenza, l'ho sempre detto e lo ribadisco, quindi non è un'operazione facile, però il Milan parlerà presto con la Lazio per affrontare il tema Gila".
Staremo a vedere a quali sviluppi porteranno i contatti delle prossime settimane.
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