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CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, da Grimaldo a Lewandowski: 5 acquisti per puntare allo scudetto

Il Milan vuole tornare grande: qualificazione Champions vicina, ma per lo scudetto servono rinforzi mirati e di livello internazionale dal calciomercato
Redazione PM

Alejandro Grimaldo, Igli Tare e Robert Lewandowski (calciomrecato AC Milan)

La stagione del Milan si avvia alla conclusione con un obiettivo minimo ormai a portata di mano: la qualificazione alla prossima Champions League. Servono 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare un traguardo che, rispetto all’ottavo posto della scorsa annata sotto la gestione Fonseca-Conceicao, rappresenta un passo avanti evidente. Ma per una società con il blasone del Diavolo non può essere sufficiente.

Il Milan deve puntare allo scudetto. È questa l’aspettativa della piazza, è questa la dimensione storica del club. Tornare stabilmente nella massima competizione europea è fondamentale sotto il profilo economico, ma non può essere l’unica ambizione. Le critiche dei tifosi alla linea RedBird nascono proprio da qui: l’impressione è che l’ingresso in Champions sia considerato un punto d’arrivo più che un punto di partenza.

Per colmare il divario con l’Inter e tornare a competere per il tricolore, serviranno innesti di alto profilo. Non suggestioni, ma obiettivi concreti su cui il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani hanno già mosso passi significativi. Cinque nomi, cinque operazioni mirate per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa pronta per il salto di qualità definitivo.

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