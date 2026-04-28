La stagione del Milan si avvia alla conclusione con un obiettivo minimo ormai a portata di mano: la qualificazione alla prossima Champions League. Servono 6 punti nelle ultime 4 partite per blindare un traguardo che, rispetto all’ottavo posto della scorsa annata sotto la gestione Fonseca-Conceicao, rappresenta un passo avanti evidente. Ma per una società con il blasone del Diavolo non può essere sufficiente.
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, da Grimaldo a Lewandowski: 5 acquisti per puntare allo scudetto
Il Milan deve puntare allo scudetto. È questa l’aspettativa della piazza, è questa la dimensione storica del club. Tornare stabilmente nella massima competizione europea è fondamentale sotto il profilo economico, ma non può essere l’unica ambizione. Le critiche dei tifosi alla linea RedBird nascono proprio da qui: l’impressione è che l’ingresso in Champions sia considerato un punto d’arrivo più che un punto di partenza.
Per colmare il divario con l’Inter e tornare a competere per il tricolore, serviranno innesti di alto profilo. Non suggestioni, ma obiettivi concreti su cui il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani hanno già mosso passi significativi. Cinque nomi, cinque operazioni mirate per consegnare a Massimiliano Allegri una rosa pronta per il salto di qualità definitivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA