Il Milan deve puntare allo scudetto. È questa l’aspettativa della piazza, è questa la dimensione storica del club. Tornare stabilmente nella massima competizione europea è fondamentale sotto il profilo economico, ma non può essere l’unica ambizione. Le critiche dei tifosi alla linea RedBird nascono proprio da qui: l’impressione è che l’ingresso in Champions sia considerato un punto d’arrivo più che un punto di partenza.