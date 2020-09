Calciomercato – Monza, Galliani: “Vi spiego il colpo Boateng”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO

Che colpo del Monza! Il club di Berlusconi sta per ufficializzare Kevin Prince Boateng, proveniente dalla Fiorentina.

Adriano Galliani, amministratore delegato del club brianzolo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale Monza News: “Era un’idea che avevo da tempo e l’abbiamo portata avanti. Prince arriva a titolo definitivo, firma un contratto per quest’anno che si rinnoverà fino al 2022 in caso di serie A. Non è stato semplice, ma quando ti muovi con alle spalle uno come Silvio Berlusconi le cose diventano più accessibili – spiega Galliani — Il nostro mercato è chiusissimo. Abbiamo fatto 11 colpi e non faremo altri movimenti”.

