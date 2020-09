Calciomercato – Colpo Monza: in arrivo Kevin Prince Boateng

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO – Stando a quanto riportato dai colleghi di GianlucaDiMarzio.com, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, nella notte avrebbe chiuso un grande colpo di mercato per rinforzare la rosa di mister Cristian Brocchi: Kevin Prince Boateng.

Il calciatore ghanese ex Milan, arriverà in città fra oggi e domani. Per Boateng dunque, è tempo di tornare in Italia dopo l’esperienza di 6 mesi in Turchia al Besiktas. Per il Monza invece, un altro colpo che rafforza la candidatura dei brianzoli alla promozione diretta in Serie A, nonostante siano neopromossi in Serie B.

