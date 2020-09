Calciomercato – Di Marzio: “Milan, il punto sul difensore centrale”

DI MARZIO E IL CENTRALE

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio dagli studi di ‘Calciomercato – L’Originale’ ha fatto il punto sul difensore centrale in casa Milan. “Il Milan deve accelerare ulteriormente per il difensore, a maggior ragione dopo la positività di Duarte. I rossoneri cercheranno di fare arrivare un centrale magari a fine settimana. Continuiamo a cavalcare la pista Nastasic, perché è quella più facilmente percorribile. Il Milan la farebbe con un prestito con diritto di riscatto. Se Fali Ramadani, che è a Milano, non riuscirà a convincere lo Schalke 04 ad accettare questa formula, i rossoneri valuteranno altri profili”.

