Calciomercato Milan – Rudiger nome nuovo per la difesa

NUOVO OBIETTIVO IN DIFESA?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal giornalista Alessandro Jacobone, al Milan sarebbe stato offerto nelle ultime ore il difensore tedesco Antonio Rudiger del Chelsea. Ex centrale della Roma, Rudiger rappresenterebbe per il Milan un rinforzo importante per la retroguardia, ma come scritto dal giornalista su Twitter, il club rossonero sarebbe disposto a prelevarlo dai Blues solamente in prestito con diritto di riscatto.

IL TOTTENHAM APRE ALLA CESSIONE DI AURIER

Sempre secondo Jacobone, mister Stefano Pioli avrebbe in parte bocciato l’idea rappresentata da Matija Nastasic poiché sarebbe un profilo troppo simile per caratteristiche ad Alessio Romagnoli. Va ricordato che Ricky Massara conosce molto bene Rudiger dall’esperienza comune alla Roma, il che potrebbe in qualche modo favorire l’esito della trattativa.

