Calciomercato Milan – I tifosi sognano Chiesa: sarà il botto finale?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Federico Chiesa al Milan come botto finale di calciomercato? È quello che, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sogna una gran parte dei tifosi rossoneri.

Chiesa, classe 1997, autore di 11 gol e 9 assist in 37 gare tra Serie A e Coppa Italia nell’ultima stagione, vuole restare a giocare in Italia. Attualmente, su di lui, c’è soltanto il Milan.

Il club di Via Aldo Rossi, però, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale alla Fiorentina per Chiesa. Chissà, come detto, che la trattativa non possa accendersi nelle fasi finali di mercato.

INTANTO OFFERTA DEL MILAN PER NIKOLA MILENKOVIĆ!!