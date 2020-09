Calciomercato Milan – Milenkovic, ‘no’ di Commisso all’offerta rossonera

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘No’ di Rocco Commisso al Milan per Nikola Milenkovic. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, anche dopo la vittoria per 2-0 in Milan-Bologna di lunedì sera, ha ricordato come, alla sua squadra, manchi un difensore.

La priorità di calciomercato, per il Milan, è rappresentata proprio da Milenkovic, classe 1997, centrale serbo della Fiorentina che Pioli ben conosce per averlo lanciato a Firenze.

La valutazione di 20 milioni di euro che il Milan fa del calciatore, però, non ha scaldato gli uomini mercato della società viola. La dirigenza del Milan aspetta ora la cessione di Lucas Paquetá per sferrare l’attacco finale all’ex Partizan.

La Fiorentina, nel frattempo, sta seguendo Federico Fazio (Roma) e Lyanco (Torino): segno, forse, di come in riva all’Arno siano consapevoli dell’assalto del Milan a Milenkovic negli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato.

