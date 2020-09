GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 23 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina parla dell’esame di italiano di Luís Suárez, superato presso l’Università per Stranieri di Perugia con un test concordato. Cinque indagati in ateneo, ma non la Juventus, che ha organizzato l’esame per l’uruguaiano.

Si parla, quindi, di calciomercato. Il Milan ci prova per Nikola Milenković, ma Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, dice di no a 20 milioni di euro. L’Inter vuole N’Golo Kanté del Chelsea, magari con i soldi della cessione di Milan Škriniar al Tottenham di José Mourinho.

Nerazzurri vicini a chiudere anche per Matteo Darmian del Parma. Il Genoa sta cercando di mettere sotto contratto Mario Balotelli. Infine, spazio dedicato a Zlatan Ibrahimović: ecco come, a 39 anni, è ancora il migliore di tutti.

