Suárez, esame di italiano superato con una truffa: le ultime

ULTIME NOTIZIE – Luís Suárez, classe 1987, nei giorni scorsi ha sostenuto, presso l’Università di Perugia, un esame per di italiano. Suárez ha passato il test per il conseguimento del certificato B1 della padronanza della nostra lingua.

L’attaccante uruguaiano, all’epoca in trattativa per un suo approdo alla Juventus, ha dovuto sostenere questa prova per reperire un documento vitale per ottenere, successivamente, la cittadinanza del nostro Paese.

A quanto pare, però, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, Suárez avrebbe superato l’esame di italiano con una truffa. Questo è quanto ha accertato un’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia.

La quale, adesso, unitamente ai militari della GdF, sta acquisendo la documentazione nell’università umbra. Notificati in queste ore anche una serie di avvisi di garanzia.

Secondo ‘ANSA‘ dalle indagini sarebbe emerso che gli argomenti della prova di italiano sostenuta dall’attaccante del Barcellona erano stati concordati prima e i punteggi assegnati prima ancora della svolgimento della prova.

Suárez, dunque, rischia di vedersi sfilare di mano il tanto agognato certificato B1 e, soprattutto, passare qualche brutto quarto d'ora con la giustizia italiana.