Calciomercato Milan – Di Marzio: “Conferme su Nastasic, vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’Originale’, ha parlato di Matja Nastasic, obiettivo del Milan per la difesa. Ecco gli ultimi aggiornamenti: “Abbiamo avuto delle conferme su Nastasic in orbita Milan. I rossoneri vorrebbero il giocatore in prestito, stanno ragionando sulle soluzioni con l’agente Fali Ramadani, che in questo momento si trova a Milano. Se la società deciderà di andare su profili giovani, potrebbe anche acquistare un difensore a titolo definitivo“.

MUSACCHIO NEL MIRINO DEL BARCELLONA? LA NOTIZIA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>