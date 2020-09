Calciomercato Milan – Musacchio nella lista del Barcellona: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato poco fa di emergenza difesa in casa rossonera. Uno dei giocatori fuori per infortunio, che alimentano questa situazione, è di certo Mateo Musacchio. Sull’argentino spuntano intanto delle clamorose voci di mercato provenienti dalla Spagna. Secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’, infatti, il numero 5 del Milan è uno dei difensori low cost indicati dal Barcellona per rinforzare il proprio reparto arretrato. Insieme a lui, ci sarebbe anche lo juventino Daniele Rugani. Entrambi i giocatori però, aggiunge il noto quotidiano, non convincono pienamente la dirigenza blaugrana.

