TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 23 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 23 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘, in copertina, parla di Álvaro Morata, attaccante che, da ieri, è ufficialmente tornato alla Juventus. Lo spagnolo si è tagliato lo stipendio pur di ritornare in bianconero da Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra.

In alto, sotto la testata, si parla dello scandalo dell’esame di italiano truccato che ha travolto Luís Suárez e dello 0-3 a tavolino incassato dalla Roma contro l’Hellas Verona per la svista sull’inserimento in lista Under 22 di Amadou Diawara.

Spazio, poi, per il calciomercato sul quotidiano torinese. Il Torino manda Iago Falque al Benevento e ci prova per João Pedro del Cagliari.

L’Inter vuole cedere Marcelo Brozović al PSG per sostituirlo con N’Golo Kanté del Chelsea. Il Milan, alla ricerca di un difensore, adesso ci prova per Matija Nastasić dello Schalke 04.

