Calciomercato Milan – Aurier: il Tottenham apre alla cessione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Sky Sport News UK, il Tottenham ha aperto alla possibile cessione di Serge Aurier. Il laterale ivoriano ha declinato la proposta dello Spartak Mosca, in quanto vorrebbe restare in uno dei campionati top in Europa.

Il Milan si era mostrato interessato nelle scorse settimane ma non è stata trovata una quadra economica per il trasferimento del laterale in casa rossonera. Aurier rimane uno degli obiettivi della dirigenza rossonera solo in caso di partenza di uno tra Conti e Calabria, cosa che al momento non sembra plausibile.

PROPRIO DI CALABRIA HA PARLATO OGGI MISTER PIOLI>>>