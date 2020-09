Conferenza stampa Pioli LIVE: pre Milan-Bodø/Glimt di Europa League

PRELIMINARI EUROPA LEAGUE

CONFERENZA STAMPA MILAN- Quasi tutto pronto, a Milanello, per il live della conferenza stampa di mister Pioli. In attesa delle dichiarazioni dell’allenatore rossonero, ecco le probabili formazioni di Milan-Bodø/Glimt: CLICCA QUI >>>

Tre gli indisponibili del Milan ci sono: Andrea Conti, Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, capitano dei rossoneri. La fascia andrà a Gigio Donnarumma. Ricordiamo anche che, per Milan-Bodø/Glimt, sarà ancora indisponibile l’attaccante rossonero Ante Rebić. Il croato, infatti, deve scontare ancora due delle tre giornate di squalifica pendente in campo europeo.

SE IL MILAN PASSA IL TURNO

PRELIMINARI EUROPA LEAGUE – Qualora il Milan superasse l’ostacolo Bodø/Glimt, poi, dovrebbe andare a giocare in trasferta, il prossimo giovedì 1° ottobre, il playoff di Europa League. Ultimo ‘step’ prima di accedere ai gironi. L’avversario sarà il Beşiktaş (Turchia) o il Rio Ave (Portogallo).

Nel secondo turno preliminare di Europa League, il Milan di Pioli ha battuto in trasferta, 2-0 al ‘Tallaght Stadium‘ di Dublino, lo Shamrock Rovers grazie ai gol di Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoglu.

CONFERENZA STAMPA PIOLI LIVE

PRE MILAN-BODØ/GLIMT – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti nel centro sportivo di Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli presenterà, live, in conferenza stampa, i temi principali di Milan-Bodø/Glimt. La partita, che si disputerà in gara secca alle ore 20:30 a San Siro, sarà valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di mister Pioli in conferenza stampa.

