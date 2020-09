Probabili formazioni Milan-Bodø/Glimt: Kjaer e Castillejo recuperati

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BODØ/GLIMT – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il difensore Simon Kjaer e l’esterno offensivo Samu Castillejo sono recuperati. Tanto il danese quanto lo spagnolo, entrambi usciti malconci, lunedì sera a San Siro durante Milan-Bologna, saranno regolarmente al loro posto per Milan-Bodø/Glimt.

La gara, valida per il terzo turno preliminare di Europa League, si disputerà domani sera, alle ore 20:30, a San Siro. Chi passerà il turno, se la vedrà, il prossimo giovedì 1° ottobre, in trasferta contro la vincente di Beşiktaş-Rio Ave. Kjaer, secondo le probabili formazioni di Milan-Bodø/Glimt del quotidiano romano, guiderà la difesa rossonera al fianco di Matteo Gabbia.

Castillejo, invece, giocherà da esterno alto nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, a destra. Sul versante opposto, solito ballottaggio tra Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz per rimpiazzare lo squalificato Ante Rebić. Previsto poco turnover, quindi, almeno per il momento in casa rossonera.

Questa, tra le probabili formazioni di Milan-Bodø/Glimt, quella rossonera: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers (Brahim Díaz); Ibrahimović.