CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 23 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘, in prima pagina, parla dello scandalo dell’esame di italiano di Luís Suárez, truccato per fare in modo che l’attaccante uruguaiano passasse senza problemi. L’inchiesta della Guardia di Finanza scuote l’Università per Stranieri di Perugia: la Juventus, per ora, non è indagata.

Il quotidiano romano, quindi, parla di calciomercato. I bianconeri, rinunciato al centravanti del Barcellona, hanno ufficializzato ieri il ritorno di Álvaro Morata, preso in prestito con diritto di riscatto dall’Atlético Madrid. L’Inter, invece, ha accolto alla Pinetina il suo guerriero, il centrocampista cileno Arturo Vidal fortemente richiesto da Antonio Conte.

In alto, sotto la testata, si parla dello 0-3 rimediato a tavolino dalla Roma contro l’Hellas Verona mentre in basso spazio a Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan. A 39 anni lo svedese continua a stupire tutti.

