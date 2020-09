Calciomercato Inter – Ufficiale l’acquisto di Vidal: cifre e dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Arturo Vidal, classe 1987, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno, ex Bayer Leverkusen, Juventus e Bayern Monaco, si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Barcellona.

Stamattina, dunque, è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Vidal alla corte di Antonio Conte. Il giocatore, che si è già recato in ‘blitz‘ alla Pinetina, potrebbe giocare già sabato 26 settembre, in occasione di Inter-Fiorentina a San Siro. Per Vidal, che indosserà la maglia numero 22, l’Inter pagherà al club catalano un milione di euro più bonus.

Al giocatore, invece, un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2022, con opzione sulla terza stagione, per un ingaggio di 6 milioni di euro netti l’anno. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>