Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu nelle prossime settimane

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, fantasista turco del Milan, è con Zlatan Ibrahimovic il trascinatore della squadra di Stefano Pioli e uno degli uomini più in forma della formazione rossonera. Dopo il lockdown, il turco si è confermato a livelli altissimi, tanto da richiamare l’attenzione di molti club sul mercato. Urge dunque accelerare le pratiche per il rinnovo di contratto. Le ultime news sulla sua situazione:

Calciomercato Milan: Calhanoglu in scadenza a fine stagione

Come noto, il contratto del numero 10 milanista con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2021 e, pertanto, urge che il giocatore e la società arrivino presto ad un accordo per il suo rinnovo.

Non ci sarà divorzio tra Milan e Calhanoglu

In teoria, così come per Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma (medesima situazione contrattuale), saremmo già in ritardo per il rinnovo del contratto. Ma i rapporti tra Milan e Calhanoglu sono tali da non far ipotizzare all’orizzonte un divorzio clamoroso.

Calciomercato Milan: le cifre del nuovo contratto di Calhanoglu

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, dunque, Calhanoglu firmerà nelle prossime settimane fino al 30 giugno 2024 con il Milan, innalzando il proprio stipendio a 3 milioni di euro netti a stagione.

