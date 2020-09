Calciomercato Milan – Emergenza in difesa: Maldini corre ai ripari

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

Siamo solo all’inizio della stagione, ma il Milan è già in emergenza. La positività di Leo Duarte al coronavirus ha complicato ulteriormente i piani di Stefano Pioli per la partita di questa sera, visto che il tecnico deve già rinunciare ad Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.

A questo punto Maldini e Massara sono decisi ad acquistare un difensore che possa aiutare fin da subito la squadra rossonera. Secondo quanto viene scritto dal Corriere della Sera, il sogno del Milan è Wesley Fofana del Saint-Etienne, ma la trattativa non è facile. In lizza ci sono anche Kristoffer Ajer del Celtic e Matija Nastasic dello Schalke 04, ma, come detto, il sogno è rappresentato da Fofana.

Attenzione infine anche a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo piace, ma nelle ultime ore si sarebbe inserita l’Inter. Il viola, infatti, diventerebbe l’obiettivo numero uno per Conte nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Skriniar al Tottenham (i dirigenti del club inglese sono a Milano). Vedremo cosa succederà, ma al momento c’è una grande distanza tra l’offerta rossonera e la richiesta del patron Commisso.

MILAN, NUOVO GIRO DI TAMPONI >>>

IL DUBBIO DI PIOLI PER LA FORMAZIONE DI STASERA >>>