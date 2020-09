Europa League – Milan, Duarte positivo al coronavirus. Gara a rischio?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leo Duarte è positivo al coronavirus. In ogni caso la gara di Europa League contro il Bodo/Glimt, in programma questa sera a San Siro, non è in discussione.

Milan, il comunicato su Leo Duarte

“AC Milan comunica che il giocatore Leo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri (martedì, ndr) ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio – si legge nel comunicato del club rossonero−. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara contro il Bodoe Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali”.

Milan, partita a rischio?

I giocatori del Milan si sono sottoposti ai tamponi nella giornata di ieri e oggi avranno i risultati. Che cosa succederebbe in caso di nuove positività? Il regolamento dell’Uefa parla chiaro. Allo stadio ovviamente potrà accedere solo chi è risultato negativo al doppio giro di tamponi previsto a ridosso della gara. Solo l’ATS (Agenzie di Tutela della Salute) potrebbe imporre la quarantena di gruppo nel caso in cui dovessero emergere nuovi giocatori positivi al coronavirus. In ogni caso, con almeno tredici giocatori disponibili (incluso anche un portiere), i rossoneri potrebbero comunque giocare.

I precedenti

Dalla società filtra cauto ottimismo, ma è chiaro che c’è anche un po’ di preoccupazione. Leo Duarte, infatti, lunedì scorso ha giocato diciotto minuti in campionato contro il Bologna, e dunque il rischio che ci sia qualche nuovo contagio c’è. Nel caso in cui non si giocasse, l’Uefa potrebbe rinviare la gara e consentire ai rossoneri di organizzarsi per presentare almeno tredici giocatori. Ultima ipotesi: la partita può essere annullata con la sconfitta a tavolino per il club che non può scendere in campo, ritenuto responsabile del mancato svolgimento del match. Fino a questo momento è successo tre volte: due nei preliminari di Champions e una in Europa League. A pagare i i kosovari del Drita e del Pristina e gli slovacchi dello Slovan Bratislava.

COLPO DEL MONZA. IN ARRIVO UN EX ROSSONERO >>>

PIOLI PROVA A RAGGIUNGERE ANCELOTTI. IL MOTIVO >>>