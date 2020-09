Milan, assalto all’Europa League: Pioli può raggiungere Ancelotti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa il Milan giocherà a San Siro il turno preliminare di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Gli avversari dei rossoneri non sembrano essere irresistibili, ma Pioli non abbassa la guardia: “Ha giocato 20 partite vincendone 18. Dobbiamo prestare attenzione”.

Milan, Pioli punta Ancelotti

Se parliamo però di imbattibilità, il Milan in questo momento è imbattuto da 15 partite. Nel caso in cui i rossoneri vincessero questa sera, non solo Pioli conquisterebbe il playoff di Europa League della prossima settimana, ma raggiungerebbe un mito come Carlo Ancelotti, che nell’ultima stagione rossonera rimase imbattuto per 16 gare. Ovviamente le squadre sono completamente diverse, ma la suggestione è forte, visto che una striscia di risultati così lunga non si verificava da dodici anni.

Obiettivo gironi

Al di là comunque dei numeri, l’obiettivo del Diavolo è quello di avere una certa stabilità in Europa. I rossoneri sono sempre più dipendenti da Ibrahimovic in fase di costruzione e realizzazione, ma dietro c’è una squadra che è cresciuta molto negli ultimi mesi. Pioli, come detto, si affiderà all’attaccante svedese, mentre sulla trequarti c’è il dubbio tra Castillejo e Brahim Diaz. Se giocasse l’ex Real Madrid a quel punto Saelemaekers potrebbe giocare nella sua posizione naturale, cioè a destra.

Milan, niente passi falsi

Insomma, non ci sono dubbi. L’obiettivo è quello di conquistare un posto in Europa dopo anni molto difficili. A parlarne è stato lo stesso Ivan Gazidis -amministratore delegato del club rossonero- in un’intervista rilasciata al sito The Athletic: “La posizione finanziaria era tale che alla fine abbiamo dovuto accettare l’esclusione dall’Europa”. Una scelta sofferta, che può essere cancellata con il playoff di Europa League del primo ottobre. Pioli ci spera.

