Dove vedere Milan-Bodo Glimt in tv o diretta streaming

MILAN-BODO GLIMT ULTIME NEWS – Domani sera, alle ore 20:30, si disputerà a San Siro, la sfida Milan-Bodo Glimt. La partita, che si giocherà a porte chiuse, è valida per il terzo turno preliminare di Europa League.

Milan-Bodo Glimt, chi passa accederà al playoff di UEL

Chi vincerà domani tra i rossoneri di Stefano Pioli e i norvegesi del Bodo, accederà al playoff della competizione europea. In caso di vittoria dei rossoneri, il Milan affronterebbe la vincente di Rio Ave-Besiktas. L’obiettivo è chiaramente l’accesso alla fase a girone, che garantirebbe anche un tesoretto di 15 milioni di euro, utilizzabili sul mercato.

Milan-Bodo Glimt: come vederla in tv ed in diretta streaming

La gara Milan-Bodo Glimt sarà trasmessa, in diretta streaming ed in esclusiva, su ‘DAZN‘. Come vederla? Basterà scaricare, sulla vostra Smart TV, sul vostro smartphone o sul vostro tablet, l’applicazione ‘DAZN‘, disponibile per i dispositivi iOS e Android, ed attivare l’abbonamento.

Milan-Bodo Glimt in streaming ovunque: tv, smartphone tablet e pc!

Da personal computer, per vedere in streaming Milan-Bodo Glimt, basterà collegarsi al sito web di ‘DAZN’ e, previa stipula di un abbonamento a € 9,99 mensili, accedere a tutti i contenuti riservati!

