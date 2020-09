PM – Calciomercato Milan: Bakayoko, tentativo last minute. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko ritorna o non ritorna al Milan? L’approdo del francese è ormai il tormentone di questo calciomercato. Il centrocampista qualche settimana fa sembrava in dirittura dirittura d’arrivo, ma le cose poi sono cambiate negli ultimi giorni.

Calciomercato Milan: la trattativa con il Chelsea

Milan e Chelsea sono in contatto costante tramite intermediari, ma al momento la quadra non è stata ancora trovata. Il pomo della discordia è sempre il diritto di riscatto, con il club inglese che continua a chiedere 30 milioni di euro per il riscatto. La situazione non si sblocca, e dunque Maldini e Massara stanno seriamente pensando a virare su altri obiettivi.

Calciomercato Milan: l’ultimo tentativo

Bakayoko resta il primo obiettivo per il centrocampo, ma è chiaro che la società a questo punto potrebbe virare su altre scelte. Attenzione a André Frank Zambo Anguissa,centrocampista del Fulham che prende sempre più quota nelle ultime ore. Da monitorare sempre i nomi di Florentino Luis e Boubakary Soumaré, anche se pure in questo caso le trattative con Benfica e Lille non sono facili da concludere. Tornando comunque a Bakayoko, è probabile che il Milan faccia un ultimo tentativo dopo (l’eventuale) il playoff di Europa League, in programma il 1 ottobre, cioè praticamente negli ultimi giorni di mercato.

Bakayoko, interesse del Psg?

Ricordiamo infine che, secondo quanto scritto dai colleghi inglesi, il Psg sarebbe interessato a Bakayoko. L’offerta prevederebbe un prestito oneroso con un diritto di riscatto più alto rispetto a quello proposto dal Milan. Ricordiamo che il centrocampista si è sempre dichiarato tifoso del club francese e che Leonardo era stato fondamentale per l’arrivo dell’ex Monaco in rossonero nell’estate 2018.

