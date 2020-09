Pellegatti: “Milan? Grazie Gasperini. Dobbiamo abbracciarlo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni della trasmissione “Tutti convocati”, in onda su Radio 24, ha parlato di Milan-Bologna di ieri sera: “Mihajlovic parla di partita equilibrata per una sola occasione avuta? Come il caffè buono che ti fa ricordare solo quello e ti fa dimenticare il pranzo, però Donnarumma era stato importante anche in Europa League. Costruire un bel castello ma togliere Donnarumma che è la base farebbe crollare tutto. Il Milan era quello che sembrava un po’ un’incognita ma che invece ora sembra una certezza.

Pellegatti su Ibrahimovic

“E’ vero che io ho definito Ibra la vernice d’oro nel senso che sembra che tutto luccichi quando c’è lui, per cui siamo molto Ibra-dipendenti. Pensate la Juve se avesse avuto Ibra, quanti gol avrebbe fatto Cristiano Ronaldo? Invece secondo me Morata rispetto a Dzeko e Milik è il meno-campione, poi alla Juve prendono tutti ultratrentenni?”

Pellegatti e i “meriti” di Gasperini

“Dovremmo andare a Zingonia ad abbracciare Gasperini, quello 0-5 del Milan con l’Atalanta è stata la vera sliding doors dei rossoneri, dopo è cambiato tutto”.

