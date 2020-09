Coronavirus – Milan, nuovo giro tamponi dopo la positività di Duarte

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La positività al coronavirus di Leo Duarte ha cambiato un po’ i piani del Milan, che oggi sfiderà il Bodo Glimt nei preliminari di Europa League.

I giocatori e lo staff, infatti, si sono sottoposti nella giornata di ieri a un nuovo giro di tamponi. Come scritto dal Corriere della Sera, il risultato sarà noto entro le 16, cioè l’orario di scadenza fissato dall’Uefa per dare l’ok a giocare. Nel caso in cui ci fosse qualche nuovo contagiato la partita di San Siro potrebbe essere a rischio.

