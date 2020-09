Europa League – Milan, la probabile formazione: il dubbio di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa il Milan giocherà a San Siro il turno preliminare di Europa League contro i norvegesi delBodo/Glimt. Gli avversari dei rossoneri non sembrano essere irresistibili, ma Pioli non abbassa la guardia: “Ha giocato 20 partite vincendone 18. Dobbiamo prestare attenzione”.

Pioli ha un dubbio di formazione che scioglierà nelle prossime ore. Il tecnico rossonero, come sempre, si affiderà a Zlatan Ibrahimovic, ma alle sue spalle c’è il ballottaggio tra Brahim Diaz e Samu Castillejo. Il secondo è favorito, ma se giocasse l’ex Real Madrid a quel punto Saelemaekers potrebbe giocare nella sua posizione naturale, cioè a destra nel 4-2-3-1.

