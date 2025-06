Calciomercato Milan, Zinchenko nome caldissimo: lui ha fatto sapere che ...

Le ultime informazioni su Oleksandr Zinchenko, comunque, le hanno fornite i colleghi di 'Football Italia'. Secondo quanto riferito il terzino ucraino sarebbe effettivamente un obiettivo molto caldo per il Milan. Non solo, perché lui stesso avrebbe aperto al trasferimento in rossonero e sarebbe ben contento di congiungersi con Massimiliano Allegri. Questo anche perché il ragazzo riterrebbe ormai conclusa la sua esperienza all'Arsenal. Il suo arrivo, si legge, sarebbe però sottoposto alla partenza di Theo Hernandez. Se non ci sarà quella il Diavolo non potrà affondare il colpo.