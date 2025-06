Calciomercato Milan, Zinchenko in pole position per la fascia sinistra

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan acquisterà un nuovo terzino sinistro, indipendentemente da come andrà a finire con Theo Hernández (cessione subito, o addio tra un anno a parametro zero con il francese messo ai margini della rosa): il principale indiziato a rilevare il ruolo da Theo, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è Oleksandr Zinchenko .

Calciomercato Milan, Zinchenko erede di Theo Hernández

Classe 1996, l'ucraino ex Manchester City andrà in scadenza di contratto - come Theo Hernández - il 30 giugno 2026 e, pertanto, è in uscita dall'Arsenal. Il Milan ha parlato di lui, grazie al blitz di un emissario, in un summit avuto qualche giorno fa a Londra con i dirigenti dei 'Gunners'. Il club inglese darebbe il via libera alla cessione di Zinchenko, non più centrale nel progetto tecnico del manager basco Mikel Arteta, per meno di 15 milioni di euro.