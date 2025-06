Calciomercato Milan, caso Theo Hernández: adesso due scenari possibili

Il dietrofront di ieri dei 'Colchoneros', quindi, crea un problema a lui e al Milan che, nonostante tutto, comprerà lo stesso un nuovo terzino sinistro. Nel caso, infatti, in cui non arrivi un'offerta che soddisfi tutti, Theo Hernández potrebbe rimanere al Milan un altro anno e andare via a parametro zero . Il Milan con lui è stato chiaro: così fosse, niente rinnovo e stagione ai margini .

Nell'anno che porta ai Mondiali, non una bella prospettiva per un Nazionale. Ma nemmeno per il club, che paga 4,5 milioni di euro di stipendio a un giocatore che non vuole più e che gli ha fatto perdere 30 milioni di euro più bonus rifiutando l'Al-Hilal. Proseguono, per la sua sostituzione, i dialoghi con l'Arsenal per l'ucraino Oleksandr Zinchenko, classe 1996, valutato meno di 15 milioni di euro. Lo stipendio è di 5, ma dovrebbe trattare su basi più basse con i rossoneri.