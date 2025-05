Calciomercato Milan, Zeroli resta al Monza? Ecco tutte le possibilità

Come ricorda il sito tuttomonza, il prossimo trenta giugno scadrà il prestito di Kevin Zeroli dal Milan al Monza. Quale futuro attende il centrocampista rossonero? Ci sarebbero tante idee sul tavolo per lui: non sarebbe escluso che il Monza possa richiedere un altro prestito ai rossoneri, per fare giocare Zeroli in Serie B una stagione completa, ma ci sarebbero altre opzioni di calciomercato per lui.